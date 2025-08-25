Поліцейські затримали 34-річного ковельчанина за підрив невідомого предмету

Правоохоронці затримали 34-річного мешканця Ковеля, який втік з військової частини та підірвав вибухівку у дворі багатоповерхівки. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав, проте уламки пошкодили припарковані автомобілі. Про це повідомила 25 серпня пресслужба поліції Волині.

Іницидент стався у суботу, 23 серпня, біля багатоквартирного будинку у Ковелі. За даними слідства, місцевий житель кинув невідомий предмет, що спричинив вибух. З людей ніхто не постраждав, проте уламки пошкодили декілька автомобілів.

Поліцейські розшукали порушника. Ним виявився 34-річний ковельчанин, який перебуває у розшуку за самовільне залишення військової частини. У помешканні підозрюваного провели обшук – чоловік зберігав реактивний сигнальний патрон, димову гранату іноземного виробництва, пневматичний пістолет, тротилову шашку, електродетонатор і набої. Усе вилучили та скерували на експертизи.

Слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 296 (хуліганство) та ст. 263 (незаконне зберігання зброї) Кримінального кодексу України.