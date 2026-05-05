Слова із подвоєнням букв інколи пишуть неправильно. На вашу думку, подвоєння у слові «ввічливий» необхідне чи зайве («вічливий»). Розберімось разом із чинним правописом.

Як вказано в українському правописі, у словах є подвоєння на позначення приголосних звуків, якщо збігаються однакові приголосні префікса й кореня: беззвучний, віддати, відділ, ввічливий, ввіч, ззаду, оббити, роззброїти, роззява.

Однак немає подвоєння букв у таких словах, як отой, отут, отак, отам, отепер, отоді, а також у слові оцей.

Правильні приклади вживання слова «ввічливий» у реченні:

Лікарка була ввічливою та вислухала скарги усіх пацієнтів.

Вчинками Олег підкреслював свою ввічливість.

