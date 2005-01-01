10 медзакладів Львова вже цього року стануть некомерційними підприємствами

«Несправедливо, коли до одного лікаря черга, а інший чай попиває – і зарплата в них однакова».

У четвер, 22 березня, депутати ЛМР дозволили змінити статус 10 медичних закладів м.Львова: вони у найближчий час стануть некомерційними підприємствами. Таке перетворення чекає на шість поліклінік (1,2,3, 4, 5, 6) та чотири лікарні (10, 3, 4 і 5).

За словами начальника управління охорони здоров’я ЛМР Володимира Зуба, такі зміни обов’язкові, без них медична реформа не зможе рухатися вперед, тобто, не вдасться втілити основне правило - «гроші ідуть за пацієнтом».

Процес перетворення, як каже Володимир Зуб, триватиме щонайменше 3-4 місяці. У кожній медичній установі буде створено комісію з перетворення, яка на час переходу буде управляти закладом. Коли усі 10 медзакладів, які надають первинну медичну допомогу, стануть некомерційними підприємствами, вони підпишуть угоду з Національною службою здоров’я України (НСЗУ) і почнуть отримувати гроші через НСЗУ, минаючи ЛМР та міське управління охорони здоров’я.

Якщо вищеперераховані заклади встигнуть стати некомерційними підприємствами до 1 липня, то вже у другому півріччі 2018 року сімейні лікарі цих закладів зможуть заробляти гроші за рахунок капітаційної ставки – 370 грн за кожного пацієнта, який підписав з лікарем декларацію. Саме стільки держава платитиме сімейному лікарю за одного пацієнта (за дітей і літніх пацієнтів -удвічі більше). Якщо до 1 липня медзаклади не встигнуть стати некомерційними підприємствами, то фінансуватися по-новому зможуть з 1 жовтня або з 1 січня 2019 року.

Інші медичні заклади Львова, які надають вторинну медичну допомогу, мали змінити статус (стати некомерційними підприємствами) значно пізніше, у 2020 році, але вони, за словами Володимира Зуба, вирішили не зволікати. Тож Львівська міська лікарня швидкої медичної допомоги, пологовий будинок, міська дитяча лікарня тощо також змінять статус у цьому році. Аналогічне рішення щодо цих медичних закладів буде прийнято на наступній сесії міської ради.

Такий процес перетворень чекає і медичні заклади обласного підпорядкування.