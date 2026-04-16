Змія вкусила жінку в руку

У середу, 15 квітня, у Бродівській громаді на Львівщині змія вкусила в палець руки 40-річну жінку. Постраждалу госпіталузвали до реанімаційного відділення.

За даними департаменту цивільного захисту Львівської ОВА, подія сталася у селі Сидинівка Бродівської громади, де від укусу змії постраждала 40-річна мешканка Бродів. Близько 14:40 постраждалу госпіталузвали до реанімаційного відділення Бродівської лікарні. Змія вкусила жінку в палець руки, у результаті в неї розвинулася анафілаксія – важка форма алергічної реакції.

Стан потерпілої медики оцінюють як середньої тяжкості.