Арктичне повітря принесе похолодання в Україну

На Заході України очікується мокрий сніг

З початку наступного тижня в Україні поступово почне знижуватися температура повітря. Про це йдеться у повідомленні Укргідрометцентр на сторінці у Facebook.

«У результаті впливу арктичного повітря з початком нового тижня температура повітря в Україні поступово почне знижуватися», – зазначено у повідомленні.

За даними Укргідрометцентру, в понеділок, 8 січня, по всій Україні – хмарно з проясненнями, без опадів. Лише у західних областях очікується дощ зі снігом та мокрий сніг. Найтепліше буде на півдні – 6-8° тепла вдень та 3-5° тепла вночі.

У центральній частині від 2° до 5° тепла вдень, уночі – 0-5° тепла. На Півночі, Сході та Заході, окрім Прикарпаття та Закарпаття, – від 1° морозу до 1° тепла вдень, уночі - 1-3° морозу. На Закарпатті буде найтепліше – 7-9° тепла вдень, 1-3° – вночі.

8 cічня, за прогнозом синоптиків, в Україні почнетсья похолодання

У Києві без опадів. Температура вночі 1-3° морозу, вдень від 1° морозу до 1° градуса тепла.

Очікується, що у вівторок,9 січня, нічні морози розповсюдяться по всій Україні.