У яких випадках варто перевести улюбленця на беззерновий корм

У сучасному світі все більше власників котів та собак ретельно підходять до питань харчування своїх улюбленців і обирають для них більш здорову їжу. Саме тому останніми роками набувають популярності беззернові корми. Про те, чим такі продукти відрізняються від звичайних, а також коли вони можуть бути найкращим вибором для вашого чотирилапого друга, читайте далі.

Беззернові та звичайні корми для котів і собак: у чому різниця

Одна з основних відмінностей у цих 2 типах їжі для котів та собак полягає у складі. Беззернові корми виготовляються без використання пшениці, кукурудзи, сої та рису. Водночас вони містять високоякісні джерела білка – тваринного, рибного, картопляного чи рослинного. Також до цих продуктів додають інші білкові компоненти: сушену тапіоку, червону сочевицю та гороховий протеїн. На додачу вони можуть містити овочі, фрукти та інші натуральні інгредієнти, які допомагають задовольнити харчові потреби тварини.

Беззернові корми містять високоякісні джерела білка / Фото Pexels

Головна перевага таких кормів полягає в тому, що вони можуть бути легшими для травної системи домашніх улюбленців. Адже деякі коти та собаки мають проблеми з перетравленням зернових інгредієнтів, таких як пшениця або кукурудза. Натомість беззернові корми зазвичай не містять у складі цих важких компонентів, тому вони можуть бути чудовим варіантом для тварин з чутливим шлунково-кишковим трактом або з дієтичними обмеженнями.

На ринку України одна із провідних компаній – Josera, яка має багаторічний досвід у галузі тваринного харчування та спеціалізується на виробництві високоякісних німецьких продуктів для чотирилапих, пропонує широкий асортимент беззернових кормів для домашніх улюбленців. Такі варіанти розроблені спеціально для задоволення харчових потреб котів та собак різного віку, розміру та особливостей здоров’я. Беззернові лінійки містять натуральні інгредієнти високої якості, які забезпечують гарне самопочуття та добробут тварин. З широкого асортименту Josera власникам буде легко обрати саме той беззерновий корм, який ідеально підійде для вашого улюбленця.

З широкого асортименту Josera можна обрати ідеальний беззерновий корм для свого чотирилапого друга / Фото Josera

Додатковою перевагою таких продуктів є низький вміст вуглеводів та висока концентрація білків. Адже саме вони необхідні для здорового росту і розвитку котів та собак. Заміна зерна високоякісними джерелами білка забезпечує достатню кількість поживних речовин у раціоні тварини. А зменшений вміст вуглеводів може бути корисним для чотирилапих, які мають проблеми з вагою або вуглеводними регулюваннями.

Крім того, у беззернових кормах часто міститься багато натуральних інгредієнтів, таких як фрукти, овочі, ягоди та рослинні добавки. Ці компоненти мають високий рівень вітамінів, мінералів, антиоксидантів та інших корисних речовин, необхідних для загального здоров’я тварини та підтримки її імунної системи.

У яких випадках беззернові корми підійдуть вашому улюбленцю

Далі розглянемо ситуації, коли беззернові корми можуть бути особливо корисними для вашого чотирилапого друга.

Шкірні проблеми. Схильність до алергій або інші симптоми, як такі свербіж, почервоніння шкіри або ламкість шерсті можуть спричинити багато неприємностей для котів та собак. Однак беззернові корми допоможуть подолати ці проблеми. Адже такі продукти не містять потенційних алергенів, які є в зернових, тому не викликатимуть жодних негативних реакцій.

Чутливість травлення. Деякі тварини можуть мати проблеми з процесом перетравлення зернових інгредієнтів, внаслідок чого виникають шлунково-кишкові розлади (діарея, блювота або здуття живота). У таких випадках беззернові корми стануть ідеальним варіантом для домашнього улюбленця, адже вони є легшими, і сприятимуть поліпшенню стану травної системи.

Контроль ваги. Якщо ваш чотирилапий друг має надмірну вагу або схильність до набору зайвих кілограмів, беззернові корми можуть бути корисним варіантом для обміну речовин вашого хвостика. Завдяки зниженому вмісту вуглеводів і високому рівню білка тварина почуватиметься ситою та отримуватиме всі необхідні поживні речовини, при цьому споживаючи менше калорій.

Беззернові корми допоможуть розв’язати проблеми зі здоров’ям котів та собак / Фото Shutterstock

Вибагливий улюбленець. Деякі коти та собаки можуть бути вибагливими до їжі і відмовлятися від звичайних кормів. Беззернові альтернативи зазвичай мають різноманітні та привабливі запахи, текстуру та смак, що стимулюватиме апетит вашого чотирилапого друга.

Важливо пам’ятати, що при виборі будь-якого корму для своєї тварини слід звертатися до ветеринарного лікаря. Фахівець може оцінити потреби кота чи собаки, врахувати будь-які особливості здоров’я і порадити найкращий варіант харчування.

Беззернові корми для котів та собак мають ряд переваг порівняно зі звичайними. Однак дуже важливо обирати саме ті продукти, які мають високу якість і безпечні інгредієнти. Обов’язково ознайомтеся зі складом корму та переконайтеся, що там немає штучних консервантів або добавок.

Варто зазначити, що беззернові корми можуть бути трохи дорожчими, ніж звичайні. Однак це буде важливим вкладом у здоров’я та довгострокове благополуччя вашої тварини.