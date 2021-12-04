Влада Білорусі заявила, що у суботу, 4 грудня, українські пілоти військового вертольоту Мі-8 нібито порушили держкордон та залетіли на територію Білорусі. Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на Держприкордонкомітет Білорусі.

«Сьогодні, 4 грудня, близько 12 години на білорусько-українському кордоні в районі пункту пропуску "Нова Рудня" Мозирський прикордонний загін зафіксував порушення повітряного простору Білорусі з боку України», – заявили у відомстві.

За версією білоруських прикордонників, український військовий гелікоптер Мі-8 на висоті близько 100 м «перетнув державний кордон і залетів на глибину до 1 км на територію Білорусі».

При цьому в повідомленні зазначається, що за даним інцидентом «поінформовано українську сторону».

Натомість помічник голови Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у коментарі «Українській правді» заявив, що заява не відповідає дійсності.

Демченко нагадав, що з 23 листопада на кордоні з Білоруссю триває спільна спеціальна прикордонна операція «Полісся», в рамках якої застосовується авіація та безпілотники, але наголосив, що факту перетину кордону з Білоруссю не було.