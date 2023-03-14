Росія дедалі частіше застосовує принципи командно-адміністративної економіки до свого військово-промислового комплексу, який не встигає забезпечувати потреби фронту у боєприпасах, повідомила вранці 14 березня військова розвідка Великої Британії.

Як йдеться в повідомленні, впродовж останніх тижнів дефіцит російських артилерійських боєприпасів, ймовірно, посилився до такого рівня, що на багатьох ділянках фронту застосовуються заходи з нормування снарядів.

«Це майже напевно стало ключовою причиною того, що жодне російське з'єднання не змогло останнім часом здійснити оперативно значущі наступальні дії», – вважають у військовій розвідці Великої Британії.

В цьому повідомленні також сказано, що Росія майже напевно вже вдалася до використання старих запасів боєприпасів, які раніше були визнані непридатними для застосування.

Автори звіту звернули увагу на те, що указом президента Росії від 3 березня 2023 року передбачені заходи, які дозволять міністерству торгівлі та промисловості в обхід повноважень керівників оборонних підприємств, які не виконують виробничі завдання, призупиняти їхню діяльність.