Російські окупанти зізналися, що їх контролюють так звані загороджувальні загони, які розстрілюють солдатів за відмову йти в наступ. Тому в атаку загарбники буквально йдуть під примусом розстрілу з тилу. Про це повідомляє міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm, опублікувавши відповідні радіоперехоплення розмов між окупантами.

Як йдеться в повідомленні, що практика застосування загороджувальних загонів не нова. Про неї раніше розповідали полонені, але це перші свідчення про таку тактику безпосередньо від окупантів, які перебувають в окопах.

На аудіозаписі командир наказує групі окупантів йти в наступ, інакше всіх їх розстріляють з тилу.

«"Большой», наказ зверху: хто не йде – розстріл на місці... Без жодної критики, якщо ми все не зробимо, нас з тобою двох розстріляють. "Большой", передай далі, якщо вони не підуть вперед, всій групі буде п****», – заявив командир на опублікованому фрагменті радіоперехоплення.

Цей запис було зроблено на одній з найгарячіших точок фронту, на якій саме, в InformNapalm не уточнили.

Попередження! На аудіо присутня ненормативна лексика!

Однією з перших про те, що росіяни створюють загороджувальні загони, які мають розстрілювати дезертирів або тих, хто відмовляється йти в наступ, повідомляла військова розвідка Міністерства оборони Великої Британії. Це сталося в листопаді минулого року. Також про загороджувальні загони розповідали окупанти, яких вдалося взяти в полон.