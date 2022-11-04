Через низький моральний дух і небажання воювати у російських військах починають створювати так звані «загороджувальні загони». Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії з посиланням на власну розвідку.

«Ці підрозділи погрожують розстріляти власних солдатів, які відступають, і змусити їх наступати. Такі підрозділи російські війська використовували також у попередніх війнах», – пояснили у відомстві.

Британська розвідка дізналася, що російські генерали почали вимагати від командирів застосування зброї проти ймовірних дезертирів.

Зокрема, вони дозволяють стріляти в таких солдатів на ураження після попередження, щоб утримати оборонні позиції.

За словами британської розвідки, тактика відстрілу дезертирів, імовірно, свідчить про дуже низьку якість особового складу, низький моральний дух і недисциплінованість російських сил.