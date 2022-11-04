Росія розгортає «загороджувальні загони» проти дезертирів, – розвідка
Російські генерали вимагають від польових командирів розстрілювати ймовірних дезертирів
Через низький моральний дух і небажання воювати у російських військах починають створювати так звані «загороджувальні загони». Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії з посиланням на власну розвідку.
«Ці підрозділи погрожують розстріляти власних солдатів, які відступають, і змусити їх наступати. Такі підрозділи російські війська використовували також у попередніх війнах», – пояснили у відомстві.
Британська розвідка дізналася, що російські генерали почали вимагати від командирів застосування зброї проти ймовірних дезертирів.
Зокрема, вони дозволяють стріляти в таких солдатів на ураження після попередження, щоб утримати оборонні позиції.
За словами британської розвідки, тактика відстрілу дезертирів, імовірно, свідчить про дуже низьку якість особового складу, низький моральний дух і недисциплінованість російських сил.