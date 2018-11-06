«Будинок наш – робимо, що хочемо»

Підприємець Ярема Тимчишин відкрив у неоренесансному будинку Головної пошти, датованому XIX століттям, кав'ярню. А для зручності клієнтів каву вирішив продавати через вікно і для цього порізав автентичні ґрати будівлі. У міськраді дії підприємця назвали вандалізмом.

ZAXID.NET намагався з'ясувати цю ситуацію, тож публікуємо все, що наразі відомо.

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Що сталось?

Йдеться про одне з п'ятьох заґратованих вікон на першому поверсі будинку Головної пошти на вул. Словацького, 1 у Львові, який є пам’яткою архітектури місцевого значення.

У понеділок, 5 листопада, львів’янин Богдан Юрочко розмістив на Facebook фото, на якому видно, що ґрати на одному з вікон розрізали і крізь вікно в них продають каву з кав'ярні, яку розмістили всередині.

Автентичні ґрати одного з вікон на першому поверсі Головної пошти прорізали, щоб череp них продавати каву (Фото Богдана Юрочка)

Реакція міськради

Наступного дня прес-служба Львівської міської ради повідомила, що цю ситуацію розгляне адміністративна комісія ЛМР. Також прес-служба процитувала начальницю управління охорони історичного середовища Лілію Онищенко, яка назвала дії підприємця вандалізмом.

«На вул. Словацького, 1, де розташована Головна пошта, проведено вандальні роботи: у сталевій решітці вирізано віконечко і там зроблено кіоск. Ці роботи проведені самовільно. Також незрозуміла законність існування там кіоску, адже дозволу на оренду ніхто не давав. На жаль, від учора нам поки не вдалося зв’язатися з підприємцем, який це зробив. Та ми над цим працюємо, і на наступне засідання адмінкомісії будемо виносити цю справу», – сказала Лілія Онищенко.

Не порушення, але ґрати закрили

ZAXID.NET вирішив не чекати рішення комісії і самостійно відшукати підприємця. Станом на 13:00 6 листопада ґрати там уже закрили і каву крізь них не продають, а єдиний вхід до кав'ярні – з холу Головної пошти.

На першому поверсі Головної пошти відкрили невелику кав'ярню

У коментарі ZAXID.NET працівник кав'ярні, який назвався Яремою, сказав, що не має касового апарату і не дає чеків. «Я працюю лише місяць і ще не маю касового апарата. А щодо ґратів, то я нічого не робив самовільно. В мене є усна домовленість з орендодавцем, який мені дозволив це зробити», – сказав підприємець. Він також сказав, що є власником кав'ярні, але відмовився назвати своє прізвище.

Директор Львівської дирекції «Укрпошти» Микола Ростов не вважає дії орендаря вандалізмом і вважає, що міськрада не має права його штрафувати.

«Приміщення належить нам, а не місту. Тому ми вирішуємо, як вести у ньому господарську діяльність, навіть якщо воно є пам’яткою архітектури. Хай краще міська рада пильнує свою нерухомість, де з вікон вирізають двері. А щодо підприємця, який щось там порушує, скажу, що ми як державне підприємство орендаря шукали через Prozorro і він надав усі передбачені законом документи. І ще раз наголошую: будинок наш – робимо, що хочемо», – сказав ZAXID.NET Микола Ростов.

Орендаря справді знайшли через ProzorroSale. Відповідний аукціон провели ще у липні 2018 року і переміг у ньому мешканець Стрийського району Ярема Тимчишин, що зареєструвався як ФОП лише за місяць до того. За 26 м2 на першому поверсі Головної пошти він платить 13,9 тис. грн на місяць. Єдиним його конкурентом на аукціоні був ФОП Юрій Салтиков, який запропонував на 700 грн менше.

Порушення це чи ні, стане відомо у вівторок, 13 листопада після засідання адмінкомісії ЛМР. Підприємця або того, хто дозволив вирізати вікно у ґратах, можуть оштрафувати на суму від 17 до 170 тис. грн.

Історія будинку

Будинок Головної пошти у Львові

Будинок Головної пошти у Львові був збудований у 1887-1889 роках за проектом архітектора Сильвестра Гавришкевича у стилі неоренесансу. Ковані ґрати на вікнах встановили також у той період. Під час українсько-польської війни у 1918-1919 роках будинок був дуже сильно пошкоджений і відновили його у 1923 році.