Свято Василя Великого насичене народними традиціями

До 1 вересня 2023 року в Україні святкували День святого Василя Великого 14 січня за старим юліанським календарем. Однак після переходу на новоюліанський календар дата свята змінилася, і тепер це свято відзначається 1 січня. Що не можна робити у цей день, пише ТСН.

Свято Василя Великого насичене народними традиціями, зокрема, пов’язаними з засіванням.

Однією з основних заборон було те, що жінки і дівчата не мали права брати участь у засіванні, ця справа була виключно чоловічою. Найчастіше засіванням займалися хлопчики чи юнаки, які обходили подвір’я, щоб побажати господарям щастя, здоров'я та добробуту.

Ще однією важливою традицією було те, що дівчину не можна було запрошувати першою до хати на це свято, оскільки вважалося, що перший візитер повинен бути чоловіком – це приносило удачу та благополуччя.

Також існує заборона на рахування дрібних грошей на Василя Великого, оскільки в народі вірять, що це може призвести до бідності та невдач у наступному році.