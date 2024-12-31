Василь Великий – один із найвідоміших церковних діячів IV століття

З 2023 року в Україні введено новоюліанський церковний календар, що передбачає зміщення церковних свят на 13 днів. Коли відзначати день святого Василя Великого і як з’явилося це свято, пише Liga.net.

Коли святкується День святого Василя Великого

День святого Василя Великого припадає на 1 січня 2025 року. Однак раніше, за юліанським календарем, це свято святкували 14 січня. У вересні 2023 року в Україні було ухвалено новоюліанський церковний календар, за яким багато церковних свят відзначаються на 13 днів раніше.

Хто такий Василь Великий: історія святого

Василь Великий – один із найвідоміших церковних діячів IV століття, архієпископ Кесарії Каппадокійської. Він є одним з Отців християнської церкви та разом із Іваном Златоустом і Григорієм Богословом складає групу Трьох Святителів.

Завдяки своєму видатному дару проповідництва, Василь Великий зробив значний внесок у розвиток християнства. Його назвали Великим через неперевершене служіння та діяльність. Саме він вперше створив іконостас і залишив багато богословських праць. Василь Великий розкрив сенс Святої Трійці та Хрещення, а також був засновником чернецтва, яке дуже цінувалося в грецькій церкві.

Серед його досягнень – створення Божественної літургії, що отримала назву Літургія Василя Великого. Вона служиться тільки 10 разів на рік під час великих свят у церквах візантійського обряду.

Свято Василя: народні традиції

Свято Василя Великого поєднується з багатьма народними обрядами, що мають дохристиянське коріння, і тісно пов'язане з святкуванням Маланки та Щедрим вечором, що святкується напередодні, 31 грудня. У ці святкові дні українці згадували природу і зв'язок свят з урожаєм.

Одна з традицій – засівання на Василя. Рано вранці хлопці та юнаки обходили двори, засіваючи зерном і приносячи господарям побажання багатого врожаю. Важливою є різниця між щедруванням та посіванням: на Щедрий вечір, 31 грудня, щедрують і прославляють господарів, а на Василя – саме засівають. Для цього використовували різні злаки, як жито, пшеницю, вівсянку, але категорично не можна засівати гречкою або горохом, оскільки це приносить нещастя.

Ще однією традицією є молотіння дідуха – снопу, що ставили в хатах до Різдва. Цей обряд має язичницьке коріння, але він завжди був важливим елементом зимових свят. Перший засівальник мав честь обмолочувати дідуха, а насіння з нього зберігали до весняного посіву.

Окремою традицією був полазник – перший відвідувач дому, якого обов'язково приймали гостинно. Його візит, навіть якщо це був тварина, мав принести господарям добробут і багатство в новому році.