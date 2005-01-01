До Львова приїхала музикантка зі Швейцарії Аделіна Опреан зі скрипкою XVIII століття

Вперше до Львова приїхала швейцарська скрипалька Аделіна Опреан. Тут вона зіграє на унікальному інструменті XVIII століття робот італійського майстра Лоренцо Сторіоні. Єдиний концерт – увечері 18 червня у «Музичному салоні» Львівської опери.

Аделіна Опреан є професоркою Музичної академії міста Базель у Швейцарії. А як солістка виступала з Лондонським симфонічним оркестром, а також з оркестрами Штутгарта, Цюріха. Та у її творчій біографії найзначнішим фактом є те, що вона була ученицею одного із найпотужніших у світі музикантів ХХ століття – Ієгуді Менухіна.

«Ієгуді Менухін викладав насправді дуже мало, оскільки мав неймовірно насичений концертний графік. І Аделіна вчилася у нього спочатку в Лондоні, потім у Швейцарії і була його особистим асистентом. І символічно гратиме в тому ж залі, де колись, кілька десятиліть тому грав сам маестро Менухін, в якого, до речі, українське коріння», – розповідає арт-директор асоціації «Галіціана Скола Канторум» Іван Духнич.

До Львова Аделіна Опреан приїхала із унікальною скрипкою роботи італійського майстра Лоренцо Сторіоні, яку він створив у 1780 році. «Лоренцо Сторіоні – це останній великий представник кремонської школи, тобто школи Страдіварі. Він вчився у Страдіварі, вони разом працювали. Я дуже люблю її через шарм, багатство витончених фарб, вона не є гучною, але неймовірно багата на тонкі можливості», – пояснює Аделіна Опреан.

Музикантку запросила до нас українсько-швейцарська асоціація «Галіціана Скола Канторум», вони ж привезли фортепіано із Швейцарії, спеціально для цього концерту. Бо Аделіна Операн виступить у дуеті із львівською піаністкою, професоркою Львівської музичної академії Оксаною Рапітою.

«Це неймовірна радість музикувати з Оксаною Рапітою, ми одразу знайшли одна одну у дуеті, вона неймовірно музикальна з дуже тонким відчуттям і мила людна, я себе почуваю тут і з нею вельми комфортно», – додає скрипалька.

Професорський дует готує твори Моцарта, Дебюссі, а також «Шість румунських танців» Бартока. «Програма, яку запропонувала Аделіна, є неймовірно цікавою, різноплановою, і високого ґатунку, такого добірного, я б сказала і цікаво спробувати, як це буде виглядати в ансамблі», – розповідає Оксана Рапіта.

«Для Львівської опери це безумовно дуже значна подія. Близько року тому ми започаткували серію концертів у Дзеркальній залі, називається «Музичний салон» і концепцією цього «Музичного салону» є знайомство львівської публіки з найкращими виконавцями», – додає заступник директора Львівського театру опери та балету Михайло Швед.

Єдиний концерт у Дзеркальному залі Львівської опери – 18 червня.