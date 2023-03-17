Мінометники-прикордонники з передмістя Бахмута знищили штурмову групу ворога

Державна прикордонна служба показала, як бійці Луганського прикордонного загону знищують живу силу, польові склади БК та військову техніку окупантів. Відповідне відео було оприлюднене ДПСУ у п’ятницю, 17 березня.

У відомстві розповіли, що днями, мінометники-прикордонники з передмістя Бахмута знищили штурмову групу противника. Також влучним пострілом по схрону з боєприпасами «демілітаризовано» передовий загін «вагнерівців».

«Невтомлені, неголодні і в шапках, працюємо…Разом до Перемоги!», – зазначили у ДПСУ.

відео ДПСУ

Генштаб повідомляв, що авіація та підрозділи ракетних військ та артилерії України протягом минулої доби завдали низки ударів по позиціях російських окупаційних військ. Загалом, втрати росіян станом на ранок 17 березня становили близько 163 320 осіб.

За даними британської розвідки, російська армія тимчасово вичерпала наступальний потенціал на Донбасі і прагнутиме його поновити.