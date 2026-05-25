Жінці призначили 850 грн штрафу

Коломийський міськрайонний суд визнав місцеву мешканку Ганну Андрейчук винною в неналежному виконанні батьківських обов’язків і призначив їй 850 грн штрафу. Як йдеться у постанові від 12 травня, інцидент стався ввечері 19 березня на вул. Сидора Воробкевича у Коломиї. Її неповнолітній син взяв ключі від ВАЗ 2121, який належить вітчиму, і разом з компанією влаштував дрифт посеред вулиці.

На гучні звуки відреагували перехожі і зробили підліткам зауваження. Втікаючи хлопці заїхали в кювет і, залишивши в ньому авто, втекли.

Під час судового засідання Ганна Андрейчук визнала свою вину. Суд також врахував, що прикарпатка вперше притягується до адміністративної відповідальності.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Віталій Сольський визнав Ганну Андрейчук винною в неналежному виконанні батьківських обов’язків і призначив їй 850 грн штрафу. Також вона має сплатити 665 грн судового збору.

