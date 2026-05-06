Неповнолітній керував автомобілем ЗАЗ

Косівський районний суд визнав місцеву мешканку Марію Мицканюк винною в ухиленні від виконання батьківських обов’язків і призначив їй 850 грн штрафу.

Як йдеться у постанові суду від 1 травня, інцидент стався ввечері 14 березня в селі Вербовець. Поблизу магазину «Торба» поліція зупинила ЗАЗ, яким без водійського посвідчення керував неповнолітній син обвинуваченої.

Під час судового засідання Марія Мицканюк визнала свою вину, запевнила, що подібного не повториться, і попросила суворо її не карати. Водночас підліток пояснив, що взяв авто, аби поїхати на могилу загиблого брата.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Юлія Кіцула визнала Марію Мицканюк винною в ухиленні від виконання батьківських обов’язків і призначила їй 850 грн штрафу. Також прикарпатка має сплатити 665 грн судового збору.