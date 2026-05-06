У 2019 році чоловік отримав посвідчення водія категорій «В» і «С»

Тисменицький районний суд відмовив у задоволенні позову ТЦК про застосування до військовозобов’язаного тимчасового обмеження у праві керування автомобілем.

Як йдеться у рішенні суду від 27 квітня, прикарпатець перебуває на військовому обліку. У 2016 році він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його непридатним у мирний час та обмежено придатним у воєнний час. Повторного медичного огляду чоловік не проходив.

У ТЦК зазначили, що прикарпатець не користується правом на відстрочку від призову під час мобілізації, а його облікові дані в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів оновлені 9 лютого 2021 року.

Водночас позивач вказав, що встановити місце перебування військовозобов’язаного не вдалося, оскільки за зареєстрованим місцем проживання він відсутній. У лютому 2026 року центр комплектування надіслав чоловіку повістку рекомендованим поштовим відправленням, проте лист так і не знайшов адресата.

Через порушення законодавства про мобілізацію ТЦК попросив суд обмежити прикарпатця у праві керування автомобілем. За інформацією сервісного центру МВС, у 2019 році відповідач отримав посвідчення водія категорій «В» і «С».

Суд звернув увагу, що військовозобов’язаний не був належним чином оповіщеним про виклик до ТЦК.

«Якщо протягом трьох робочих днів після інформування відділенням поштового зв’язку адресат не з’явився для одержання рекомендованого листа з позначкою “Повістка ТЦК”, працівник пошти робить позначку “адресат відсутній за зазначеною адресою” і наступного робочого дня повертає такий лист до відправника. За інформацією про рух поштового відправлення, відсутні дані про інформування адресата та/або залишення працівником пошти повідомлення про надходження рекомендованого листа», – йдеться у рішенні суду.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Максим Олійник відмовив у задоволенні позову ТЦК та СП про застосування до військовозобов’язаного тимчасового обмеження у праві керування автомобілем.