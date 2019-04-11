Голова львівського суду може позбутися посади через часті порушення професійної етики

Галина Білінська залишається однією з кількох львівських суддів, які не завершили кваліфікаційне оцінювання

Громадська рада доброчесності, яка надає Вищій кваліфікаційній комісії суддів України висновки щодо відповідності суддів займаним посадам, запропонувала звільнити голову Шевченківського райсуду Львова Галину Білінську через порушення професійної етики.

Як випливає із опублікованого 10 квітня висновку експертів, Галина Білінська не внесла у свою декларацію доходи чоловіка та сина, у грубій формі відмовила журналістам у коментарі, а окрім того вказала у поданих ВККСУ документах недостовірну інформацію про свій штраф за порушення ПДР.

Питання про подальше перебування Галини Білінської на посаді голови суду Вища кваліфікаційна комісія суддів України розгляне на одному з найближчих засідань (його мали розглянути 10 квітня, однак перенесли).

Згідно з законодавством, якщо у висновках громадської ради доброчесності є рекомендація звільнити суддю, то ВККСУ може прийняти рішення залишити суддю на посаді лише за умови, якщо за це проголосують не менше 11 із 16 членів кваліфікаційної комісії.

Висновок про невідповідність Галини Білінської своїй посаді громадська рада затвердила на основі кількох епізодів.

Перший – це неточна інформація в її електронній та письмовій деклараціях за доходи у 2015 році. Виявилося, що у письмовій декларації суддя не вказала доходи одного з синів та чоловіка (хоча ці дані є в е-декларації). Другий епізод стосується різкої відмови у коментарі журналістам львівського телеканалу НТА. Інцидент стався ще весною 2018 року, коли журналісти намагалися отримати інформацію про надто м'яке покарання затриманому на хабарі чиновнику з Радехівщини.

Окрім цього виявилося, що у поданій ВККСУ декларації доброчесності Галина Білінська вказала, що «нею не здійснювалися вчинки, що мали наслідком притягнення її до будь-якого виду відповідальності». Хоча у суддівському досьє, яке також подається ВККСУ, згаданий штраф за зупинку у невстановленому місці.

Громадська рада доброчесності також звертає увагу на цікавий епізод, пов'язаний із сином Галини Білінської Віктором, якого затримували за нетверезе керування, однак залишали непокараним. Одну зі справ розглядав саме Шевченківський райсуд, в якому Галина Білінська працює головою. Зважаючи на прохання підсудного та його адвоката, засідання у цій справі постійно переносились, поки не минув термін притягнення до відповідальності. Цікаво, що після цього Віктора Білінського щонайменше ще раз затримували нетверезим за кермом, але і вдруге йому вдалося уникнути штрафу.

Додамо, що професійні тести Галина Білінська склала нижче середнього показника львівських суддів: під час тестування з теорії вона отримала 80 із 90 балів, а з практики – всього 66 зі 120. Близько 4% рішень, прийнятих Білінською впродовж 2012-2017 рр., скасовували або змінювали у наступних інстанціях. За цей же період на неї як на суддю склали 27 скарг.