Ще ближче до електронного квитка. У громадському транспорті міста продовжують монтаж обладнання. Кар'єр на місці пам'ятки. В районному Миколаєві рятують оборонну фортецю, яку бізнес усіляко хоче перетворити на піщаний кар’єр. За минулі вихідні четверо людей втопилися на Львівщині. Наші журналісти з рятувальниками вирішили нагадати, як відповідально і безпечно купатись у водоймах. Про головні новини дня розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

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Станом на 15 липня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 67 077 (+20 за попередню добу).

У Львові та області прогнозують значні грози та град

Ввечері у четвер, 15 липня, а також у п'ятницю на Львівщині очікуються грози та град. Відтак синоптики оголосили штормове попередження на території області.

30-річний стриянин врятував від утоплення двох жінок та дитину

Стриянин Андрій Данелейко врятував трьох людей, які тонули у річці Стрий. Він розповів нам як кинувся рятувати людей.

За обстріл львівського таксиста з пасажиркою стрілець отримав рік умовно

Чоловік стріляв у авто таксі, у якому їхала його дружина. Під час затримання п’яний стрілець погрожував поліції зброєю.

«Ці дві бурі завдали збитків на 23 млн грн»

Заступниця мера Ірина Маруняк розповіла нам про наслідки і боротьбу Львова із негодою.

Начальника управління майном Львівської облради Сергія Іваха звільнили з посади

Своє рішення він пояснив тим, що йому складно поєднувати повноваження депутата і голови майнової комісії Львівської міськради з роботою на посаді начальника управління майном ЛОР.

СБУ затримала на хабарі директора новояворівської «Сірки»

Загалом у робочому кабінеті Ігоря Полюлюка вилучили 35 тис. грн.

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