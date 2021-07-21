Евакуація всіх пасажирів та персоналу, і затримка майже 10 рейсів. У львівському аеропорту сьогодні знайшли підозрілу сумку. В Україні стартував п’ятий етап вакцинації проти Covid-19. Наш колектив сьогодні також підхопив естафету колективного імунітету. А ви ще досі вагаєтесь? Радянський символ із серпом та молотом на Марсовому полі планують демонтувати. Чому цього не зробили дотепер та що у місті з іншим надбанням минулого? Про головні події дня розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

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Станом на 21 липня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 67 126 (+13 за попередню добу).

У львівському аеропорту підірвали покинуту сумку з ноутбуком

У зоні очікування на першому поверсі співробітники служби безпеки виявили підозрілу сумку. Детектори підтвердили ймовірну наявність вибухівки у сумці, яку винесли за межі аеропорту і підірвали. Детектори вибухівки спрацювали на ноутбук, який був у сумці.

Під Львовом 7-річному хлопчику вибухом петарди відірвало всі пальці на руці

У руках хлопчика вибухнула петарда, яку він знайшов у столі в батьківській спальні. Хлопчик грався петардою разом із своїм 4-річним братом. Молодша дитина від вибуху не постраждала.

Палац Потоцьких відновить укладення шлюбів після 20-річної паузи

У львівському Палаці Потоцьких знову реєструватимуть шлюби і проводитимуть урочисті церемонії з цієї нагоди. Для зручності управління юстиції пропонує швидке одруження – «шлюб за добу».

Одного з львівських прокурорів затримали з хабарем 2000 доларів

Хабар прокурор отримав від поліцейського за обіцянку не скасовувати постанову про закриття кримінального провадження.

Винуватцем смертельної ДТП виявився племінник екс-мера Сколе

24-річний Роман Кашаник спровокував автокатастрофу, у якій розбилася ціла сім’я туристів з Вінниччини.

У дворику львівської Ратуші облаштують олімпійську фан-зону

Це перша така ініціатива з боку місцевої влади, раніше фан-зони організовували лише для великих футбольних турнірів – чемпіонатів світу чи Європи.

Мешканці ще одного району Львова почали отримувати воду без хлору

Знезараження води гіпохлоритом використовують вже для 79% львівських помешкань.

Православна громада Белза заблокувала доступ до місця паломництва

Місцева парафія ПЦУ конфліктує з греко-католиками і державою за пам'ятку національного значення.

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