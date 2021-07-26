«Дельта» вже на Львівщині. Як почуваються госпіталізовані, в яких таки лабораторно підтвердили новий штам коронавірусу, і чим він такий небезпечний. Відеоспостереження, озброєний патруль і штраф до 170 тис. Як каратимуть тих, хто робить з заказника «Білогорща» сміттярку? На Богдана Хмельницького починають асфальтувати кільце з вулицею Липинського. А що з іншими ремонтами у місті? Про головні події дня розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

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Станом на 26 липня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 67 227 (+8 за попередню добу).

Львівську мережу продажу техніки Apple викрили на несплаті податків

Податківці провели обшуки у 13 львівських магазинах мережі «Ябко», яка спеціалізується на продажі техніки Apple.

Андрія Свища звільнили з посади директора «Львівелектротрансу»

Раніше поліція звинуватила Андрія Свища у зловживанні службовим становищем через закупівлю електроенергії для підприємства без тендері, що призвело до розтрати близько мільйона гривень.

У Львові затримали водія з перевищеною у 17 разів нормою алкоголю

Під час оформлення пропоколів поліцейськими п’яний водій заснув.

Ніколи не робіть цього в офісі

Зібрали найбільш дратівливі звички офісних працівників. Ви точно впізнаєте когось зі своїх колег, а, може, навіть і себе.

Суд позбавив водійських прав львівського таксиста, що п’яний заснув за кермом

59-річний чоловік відмовився від перевірки на стан сп’яніння та заснув за кермом поки патрульні складали протокол.

У ДТП на трасі Київ–Чоп біля Розвадова травми отримали семеро людей

Аварія сталася на мості поблизу с. Розвадів. За попередньою інформацією, внаслідок ДТП травми отримали четверо дітей та троє дорослих.

Вул. Хмельницького у Львові відкриють для руху транспорту через тиждень

Тут залишилося покласти останній, шар асфальту, а також доробити тротуари та велодоріжку. Водіїв просять оминати район кільця на перехресті вул. Хмельницького-Липинського у найближчі вихідні.

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