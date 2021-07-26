Більшість з нас працює в офісах. А це означає, що як мінімум 8 годин на день ми проводимо в постійному оточенні інших людей. І природньо, що нам можуть подобатись не всі співробітники, а деякі відверто дратують.

ZAXID.NET зібрав найбільш дратівливі звички офісних працівників. Ви точно впізнаєте когось зі своїх колег, а, може, навіть і себе.

Спам у робочих чатах. Смішні меми і гіфки в чатах – це часом весело і потрібно. Але майте міру. Коли ви втретє за день закидаєте у робочий чат відео мавпеня, яке миється, і це вже 1:00 ночі – то це може когось дратувати. А особисті питання чи сварки з іншими колегами теж можна перенести у приватні повідомлення.

Сповіщення на смартфоні. Погодьтесь, не всім вашим колегам треба обов’язково знати, що вам прийшло сповіщення у Viber-чатик чи що вам дзвонить сестра з Португалії у Messenger. Вимикайте сповіщення, це ж так просто.

Балачки телефоном. Якщо вам подзвонив родич чи хтось з друзів у робочий час, вийдіть в коридор. Вашим колегам не дуже цікаво слухати про те, який суп ви зварили дітям на обід і на якій полиці холодильника його знайти. Записуватись телефоном у перукарню/на манікюр чи до лікаря теж краще десь поза межами робочого кабінету.

Засідання у туалеті. Насправді надважливий пункт. Якщо ви помічаєте, що поки сидите в туалеті, за вами збирається велика черга, то щось тут не те. Можливо, не варто використовувати санвузол як місце для телефонних розмов і перегляду роликів на YouTube. Медитувати і роздумувати над проблемами буття теж краще в якомусь іншому місці. Туалет – лише для швидких справлянь природних потреб.

Особисті розмови і скиглення. Ваші одкровення на різні теми найчастіше цікаві лише вам. Якщо ваші колеги толерантні, то навряд чи колись наважаться сказати, що їм уже набридли ваші розмови про болячки, низьку зарплату, надокучливих сусідів чи ремонт. Це не означає, що на роботі треба говорити лише про роботу (це ще одна жахлива крайність), але і постійно балакати про життєві проблеми не варто.

Caroline Attwood

Варені яйця. Насправді будь-яка їжа, яка має специфічний запах, є неприємною для ваших колег. Якщо ви їсте у присутності колег, то вибирайте такі продукти, після яких не лишається стійкий запах. Риба, яйця, копчена ковбаса чи кебаб – це доволі ризикований вибір.

Брудні горнятка. Уявіть ситуацію: ваш колега, який сидить максимально близько до вас, йде у двотижневу відпустку і залишає на столі брудне горнятко з заваркою від чаю. Через кілька днів у горнятку уже пліснява, потім мухи, з’являється неприємний запах. Гидка картина, правда? Не будьте цим колегою. Прибирайте на робочому столі і мийте посуд.

Смердюки. У вас чи у ваших друзів є точно якась історія про співробітника Х, від якого неприємно пахне. Тут головне слідкувати, щоб такі історії не розповідали про вас. Мийтесь, вдягайте лише чистий одяг на роботу, а якщо відчуваєте, що продовжуєте неприємно пахнути, – це привід піти до лікаря (а не до колег). До речі, сильно різкі парфуми – це теж не дуже ок, особливо якщо серед колег є люди з алергією.

Соплі і кашель. Не приходьте на роботу застудженим. По-перше, ви можете когось заразити, і це зле. А по-друге, якщо ви постійно чхаєте і видуваєте ніс, пшикаєте спреями горло – це трішки гидко.

з відкритих джерел

Чвакання і голосні звуки. Деяких офісних працівників дратує, коли їхні колеги надто голосно хіхікають, голосно жують чи наспівують щось собі під ніс. Постійне хрустіння суглобами на кистях чи шиї теж входить у топ тих гірших офісних звичок.

Кондиціонер. У будь-якому випадку знайдеться хоча б одна людина, якій буде холодно або почне дути. Якщо ви хочете бути улюбленцем всіх своїх співробітників, почекайте, поки хтось інший запропонує увімкнути кондиціонер, і тихенько підтримайте його.

Музика на колонці. Навіть якщо вам здається, що ви маєте ідеальний музичний смак, то вам лише здається. Не треба включати свою музику для всіх. Це відволікає, і в принципі існують люди, які не люблять слухати музику.

Незручні питання. Припиніть розпитувати колег про зарплату – це максимально нетактовно. І ще: «Коли женитесь вже?», «А дітей ще не плануєте?» – це в питання, які в принципі ніколи нікому не можна озвучувати, тим більше на роботі.

Алкоголь. «А ти що, баптистка?.. Чи, може, вагітна?.. А у нас непитущі довго не працюють»... «Та хоч пригуби»… Якщо у вас день народження чи народилась донечка і ви принесли на роботу вино з пляцками – це чудово. Але не факт, що всі захочуть випити чи поїсти саме у цей момент. Ображатись і вмовляти таких колег не варто – їм стане незручно. Краще випийте замість них.

з відкритих джерел

Людина-свято. Веселуни повинні бути у кожному колективі, бо без них справді нудно. Але дивіться, щоб половина робочого дня не перетворилась в стендап-шоу. І взагалі пильнуйте, щоб ваші жарти були доречними. Особливо, якщо любите жартувати про релігію, політику і зачіпати гендерні теми.