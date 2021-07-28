Корків у центральній частині міста поменшає. Уже незабаром ділянку на Винниченка, де утворилося провалля, відкриють для проїзду. Велика реставрація у Львові. Програма «зачепила» театр Заньковецької. Скільки мільйонів виділили на реновацію та що саме будуть відновлювати. Порятунок життя вартістю в 44 млн грн. У Львові продовжують збирати кошти на найдорожчий у світі укол для маленької Вікторії. Про головні новини дня розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

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Станом на 28 липня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 67 257 (+11 за попередню добу).

Для будівництва північної об’їзної Львова викупили всі приватні будинки

Сьогодні, 28 липня, викуплено останній об’єкт житлової нерухомості на ділянці будівництва Північної об’їзної Львова. Підписали договір купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки, на якій він розташований. Ще необхідно укласти правочини на 5 земельних ділянок.

СБУ затримала офіцера військової частини у Львові на хабарі 4000 доларів

Правоохоронці встановили, що за хабар військовий гарантував вплинути та перевести свого колегу, також офіцера, на посаду в інший регіон.

Офіційних висновків щодо стану сп’яніння винуватця ДТП біля Сколе досі немає

Поліція досі не оприлюднила висновків щодо стану сп'яніння 24-річного Романа Кашаника, племінника скандального екс-мера Сколе Володимира Москаля.

Під львівським Монументом слави знайшли бронзову капсулу часу

Всередині металевої капсули знайшли кілька аркушів паперу зі списками працівників львівського заводу, на якому були виготовлені фігури радянського воїна та Батьківщини-матері.

Мікроавтобус збив 27-річного пішохода у Львові

Чоловік переходив вул. Стуса у невстановленому місці. Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Наступного тижня у Львові відкриють для руху транспорту вулицю Винниченка

Провалля на Винниченка виникло наприкінці червня, після буревію з грозою.

У новому суді присяжних буде семеро людей

Що треба знати про перший досвід у Львові, роботу «народних суддів» та старт реформи.

Для порятунку хворої на СМА львів’янки проводять аукціон зустрічей

До 8 серпня кожен може запропонувати свою кандидатуру для участі в аукціоні, опісля відбудуться торги. Укол, що лікує важку генетичну недугу СМА, вартує 2 млн доларів.

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