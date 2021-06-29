Буревій, що коротко, але шалено пройшовся містом, досі дає про себе знати. Комунальники вже ліквідували наслідки негоди, але що робити власникам автівок, які постраждали під час шторму? Розкажемо. Нове відділення у лікарні швидкої допомоги. Цього разу наші медики отримали більше можливостей для лікування сердечних недуг. І вже по джазу. У Львові завершився один із найбільших музичних фестивалів Європи. Підіб'ємо підсумки події. Ці та інші події у огляді головних новин дня від Софії Трощук та Віталія Кублікова.

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Станом на 29 червня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 66 861 (+5 за попередню добу).

Львівську митницю очолив 39-річний киянин Ілля Ніжніков

Попередній керівник Андрій Колобродов протримався на цій посаді менше трьох місяців.

Відкриті басейни для відпочинку у Львові і за містом

У Львові та біля міста є кілька варіантів з відкритими басейнами, де можна ліниво відпочити на шезлонгах з коктейлями або активно повправлятись у плаванні і стрибках у воду. Розповідаємо актуальну інформацію і ціни.

Через Євро-2020 у Львові запустили шатл-баси та продовжили роботу трамваїв

29 червня збірна України з футболу гратиме з шведами в 1/8 фіналу Євро-2020.

Двоє львівських випускників отримають по 100 тис. грн за результатами ЗНО

Двоє випускників Львівського фізико-математичного ліцею претендують на премію Верховної Ради. Щоправда, для отримання премії потрібно виконати важливу умову – продовжити навчання в українському виші.

«Львівобленерго» попередило про знеструмлення 33 вулиць Львова

У середу, 30 червня, через проведення планових ремонтних робіт ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 33 вулицях Львова. Публікуємо перелік адркс, де може не бути світла з 08:00 до 17:00.

Земля на продаж

Розповідаємо, як продати свій пай на ринку землі і що можна на цьому заробити.

Постачальні компанії оприлюднили липневі ціни на газ для населення

Ціна за 1м3 газу на прийдешній місяць коливається від 7,99 до 12,6 грн.

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