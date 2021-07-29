Компанія «Грінера» впорядкує сміттєзвалище Стрия. Цього сезону маємо кілька нещасних випадків, коли діти випадали із вікон багатоповерхівок. Зібрали лайфхаки як цьому запобігти. Втомились від цивілізації? Тоді вам точно треба переглянути наш сюжет про сім'ю львівських реставраторів з чотирма дітьми. Вони задля експерименту перебрались у хижу ХХ ст. Про головні події дня розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

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Станом на 29 липня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 67 271 (+14 за попередню добу).

На вихідних на Львівщині прогнозують спеку до +33°С та зливи

На вихідних, 31 липня – 1 серпня, на Львівщині синоптики прогнозують спеку до +33°С з короткочасними зливами. Натомість з понеділка температура повітря спаде до +24-26°С.

Львів’янка підкорила найбільш небезпечну вершину світу К2

На К2 Оксана Літинська піднялась всього на добу пізніше за Ірину Галай, яка стала першою українкою, що підкорила цю гору.

Шахраї вдруге намагаються продати приміщення Львівського медуніверситету в центрі міста

Приміщення наукової бібліотеки ЛНМУ на вул. Січових Стрільців 6/2 у центрі Львова намагаються незаконно продати.

У Львові відкриють перший в Україні банк їжі для потребуючих

Продукти з супермаркетів, термін придатності яких завершується, безкоштовно роздаватимуть потребуючим людям. Продоволючий банк працюватиме на вул. Кульпарківській, 158.

Не бійтесь робити це після вакцинації

Разом із керівницею обласного лабораторного центру Наталією Іванченко-Тімко пояснюємо, чи потрібно готуватися до вакцинації та в які міфи про щеплення від коронавірусу вірити не варто.

У Львові на хабарі затримали начальницю відділу міграційної служби

Посадовиця вимагала хабар за прискорене виготовлення закордонного паспорта.

Львівські партійці «Голосу» заявили про узурпацію влади Кірою Рудик

Частину партійців з Львівщини не допустили до з’їзду, а інша частина на знак протесту покинула з'їзд.

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