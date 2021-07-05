Вперше від початку пандемії у Львові лабораторно не зафіксували жодного випадку ковіду. Чому медики наполегливо закликають не розслаблятись і що там з вакцинацією? Борги власників ЛАЗу виставили на аукціон. Хто і як розпорядиться привабливою ділянкою львівського автобусного заводу? І також пропонуємо обговорити ситуацію у місті з ремонтами доріг і колекторів. Скільки ще доведеться стояти львівським водіям у заторах? Про головні новини дня розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

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Станом на 5 липня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 66 933 (+6 за попередню добу).

На Львівщину повертається спека до 31°С

Львівські синоптики попереджають про спекотний тиждень на Львівщині. Протягом 6 – 9 липня температура повітря в області становитиме до 28°С – 31°С.

Борги ЛАЗу продали компанії львівського бізнесмена за 170 млн грн

За кілька годин до початку аукціону з продажу боргів ЛАЗу мер Львова заявив, що не допустить житлового будівництва на території колишнього заводу.

Дорогу Червоноград – Рава-Руська відремонтують за 31 млн євро

Ремонт на цій ділянці є дуже важливим, адже дорога з’єднує 13 населених пунктів та проходить через низку населених пунктів прикордоння.

Шестирічний хлопчик зі Стрия встановив рекорд за кількістю названих країн світу

6-річний Марко Данчевський зі Стрия встановив рекорд України, назвавши найбільшу кількість країн по контуру карти. Марко захопився географією кілька років тому завдяки своєму дідусю, який працює директором школи.

«Цей процес триватиме десятки років»

Розповідаємо, як міста і люди адаптуються до глобальної зміни клімату.

Львівська поліція відкрила справу через танці на Меморіалі Героям Небесної сотні

Йдеться про випадок, коли кілька дівчат запалювали феєрверки та танцювали на Меморіалі під час святкування 18-річчя своєї подруги.

До львівської лікарні потрапило двоє підлітків з алкогольним отруєнням

До дитячої лікарні останнім часом доволі часто госпіталізують дітей з отруєнням алкоголем. За останні півроку було 22 таких пацієнтів різного віку. Наймолодшому було всього 14 років.

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