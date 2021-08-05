У районах міста поставили експериментальні баки для відходів із саду та городу. Розкажемо і про сортування у масштабах очисних споруд. Там напередодні встановили обладнання для зневоднення мулу. Горотерапія в дії. Ветерани АТО підкорили чергову вершину карпатських гір. Як атовці сходять самі і допомагають побачити красу довкола, з висоти пташиного польоту людям з інвалідністю. Про головні події дня розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

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Станом на 5 серпня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 67 399 (+34 за попередню добу).

За систематичне виправдання п’яних водіїв судді з Львівщини оголосили догану

Вища рада правосуддя оголосила догану судді Самбірського міськрайонного суду Львівщини Ігорю Пташинському, який систематично виправдовував п’яних водіїв.

Ще три львівські готелі отримали дозволи на зали гральних автоматів

Зали гральних автоматів дозволили облаштувати у трьох львівських готелях – у «Жоржі» на площі Міцкевича, у «Волтері» на вулиці Липинського та у «Супутнику» на вулиці Княгині Ольги.

44-річний чоловік скасував штраф за неносіння маски у Львові

Патрульні склали постанову про порушення карантину, бо чоловік не одягнув маску на зупинці громадського транспорту.

Львівська мерія звинуватила Держаудитслужбу у вимозі повернути премії двірників

Аудитори вважають, що Сихівська і Галицька адміністрації видавала премії та зарпати комунальникам, тоді як за ці гроші мала б купити спецтехніку.

Керівника відділу «Львівської залізниці» викрили на хабарі під час тендеру на 1 млн грн

Службовець отримував відкати на закупівлях запчастин до потягів.

Частина вулиць Львова 6 серпня буде без світла

У п’ятницю, 6 серпня, через планові ремонтні роботи ПАТ «Львівобленерго» знеструмить низку будинків на 14 вулицях Львова. Наводимо перелік вулиць, де протягом дня, із 08:00 до 17:00, не буде світла.

У Моршині 66% дорослих отримали дві дози вакцини від Covid-19

Останній випадок захворювання на коронавірусну інфекцію у Моршині був зафіксований 20 червня.

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