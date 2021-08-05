Правоохоронці провели обшуки вдома і в робочих кабінетах працівника залізниці, посередника та переможця одного з тендерів

Начальника відділу проведення закупівель «Львівської залізниці» викрили на отриманні відкатів від закупівель. Службовець за хабарі сприяв перемозі на тендерах конкретних компаній. Про викриття посадовця залізниці повідомили у четвер, 5 серпня, одразу у Львівській обласній прокуратурі та СБУ.

За версією слідства, керівник підрозділу регіональної філії «Львівська залізниця» налагодив систему відкатів за перемогу у тендерах на постачання запчастин до потягів. Для реалізації оборудки її учасники штучно завищували вартість продукції. За цією схемою посадовець залізниці отримував 5-10 % відкату від загальної суми укладеного договору.

«Встановлено, що керівник служби закупівель і постачання однієї з регіональних філій Укрзалізниці організував корупційний механізм одержання грошей від представників комерційних структур. За неправомірну вигоду він «гарантував» сприяння у перемозі в тендерах на придбання запчастин до локомотивів. Гроші підприємці мали передавати через посередника на банківську картку близького родича посадовця», – йдеться в повідомленні СБУ.

Правоохоронці не повідомляють посаду службовця, однак за інформацією ZAXID.NET, йдеться про начальника службі реалізації і проведення закупівель «Львівської залізниці».

Співробітники СБУ задокументували факт передачі хабара після проведення розрахунків за договором на постачання комплектуючих на загальну суму понад 1 млн грн. Правоохоронці уже провели обшуки у робочих кабінетах та вдома у трьох фігурантів кримінального провадження: службовця залізниці, посередника та керівника компанії, яка вигравала у тендерах за відкати.

Наразі працівнику залізниці і посереднику повідомлено про підозру. Незабаром їм оберуть міру запобіжного заходу.