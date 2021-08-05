Керівника відділу «Львівської залізниці» викрили на хабарі під час тендеру на 1 млн грн
Службовець отримував відкати на закупівлях запчастин до потягів
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Начальника відділу проведення закупівель «Львівської залізниці» викрили на отриманні відкатів від закупівель. Службовець за хабарі сприяв перемозі на тендерах конкретних компаній. Про викриття посадовця залізниці повідомили у четвер, 5 серпня, одразу у Львівській обласній прокуратурі та СБУ.
За версією слідства, керівник підрозділу регіональної філії «Львівська залізниця» налагодив систему відкатів за перемогу у тендерах на постачання запчастин до потягів. Для реалізації оборудки її учасники штучно завищували вартість продукції. За цією схемою посадовець залізниці отримував 5-10 % відкату від загальної суми укладеного договору.
«Встановлено, що керівник служби закупівель і постачання однієї з регіональних філій Укрзалізниці організував корупційний механізм одержання грошей від представників комерційних структур. За неправомірну вигоду він «гарантував» сприяння у перемозі в тендерах на придбання запчастин до локомотивів. Гроші підприємці мали передавати через посередника на банківську картку близького родича посадовця», – йдеться в повідомленні СБУ.
Правоохоронці не повідомляють посаду службовця, однак за інформацією ZAXID.NET, йдеться про начальника службі реалізації і проведення закупівель «Львівської залізниці».
Співробітники СБУ задокументували факт передачі хабара після проведення розрахунків за договором на постачання комплектуючих на загальну суму понад 1 млн грн. Правоохоронці уже провели обшуки у робочих кабінетах та вдома у трьох фігурантів кримінального провадження: службовця залізниці, посередника та керівника компанії, яка вигравала у тендерах за відкати.
Наразі працівнику залізниці і посереднику повідомлено про підозру. Незабаром їм оберуть міру запобіжного заходу.