Епопея у справі пам'яткоохоронця Василя Петрика триває. Його підозрюють у привласненні мільйона гривень держкоштів, а тепер ще й вирішили відсторонити від роботи. У Перинатальному центрі, що на Вашингтона, відкрили другу чергу комплексу. Радянський пам'ятник - частина історії. Демонтований монумент слави на Стрийській перенесли у музей «Території терору». Про головні події дня розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

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Станом на 6 липня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 66 942 (+9 за попередню добу).

На Донбасі загинув 37-річний випускник Львівської військової академії

У майора Богдана Бродовського залишилися дружина і двоє дітей.

У центрі Стрия розстріляли 41-річного чоловіка

Двома пострілами з вогнепальної зброї у Стрию вбили 41-річного місцевого мешканця Івана Гарбича. У поліції інформацію про вбивство підтвердили, однак більше деталей там не розголошують.

Суд виправдав львів’янку, 5-річна донька якої сиділа у відчиненому вікні сьомого поверху

Перехожа, яка проходила вул. Стрийською, помітила у відчиненому вікні багатоповерхівки, 5-річну дівчинку, що плакала. Вона подзвонила у поліцію, бо дівчинка у будь-яку хвилину могла б випасти з вікна.

Суд відсторонив Василя Петрика від посади начальника управління ЛОДА

Львівському пам’яткоохоронцю інкримінують привласнення 1 млн грн бюджетних коштів під час робіт у заповіднику «Древній Звенигород».

Львів’янин відсудив 360 тис. грн з держбюджету через безпідставне звинувачення поліції

Андрій Лагола понад 60 місяців перебував під слідством та судом через звинувачення у службовій підробці.

Апеляційний суд заборонив будівництво готелю у центрі Львова

Мешканці вул. Вороного вже кілька років виступають проти будівництва готелю на місці парковки.

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