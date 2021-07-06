Сихівський районний суд Львова закрив справу про невиконання батьківських обов’язків львів’янкою, 5-річна донька якої сиділа на підвіконні відчиненого вікна на сьомому поверсі та плакала. Дівчинка перебувала вдома сама.

26 травня перехожа, яка проходила вул. Стрийською, помітила у відчиненому вікні багатоповерхівки, 5-річну дівчинку, що плакала. Вона подзвонила у поліцію, бо дівчинка у будь-яку хвилину могла б випасти з вікна.

Патрульні приїхали на місце та вирахували номер квартири, у вікні якої сиділа дитина. Виявилось, що 5-річна дівчинка була вдома сама. Патрульні вмовили дитину відчинити їм двері. У дівчинки був мобільний телефон, завдяки якому вони зв'язались з її мамою. Жінка розповіла патрульним, що поїхала на роботу, залишивши дитину на подругу. За словами жінки, згодом подруга сказала, що має справи, і залишила доньку саму в квартирі.

Відео з нагрудних камер патрульних, які врятували дівчинку

У суді жінка також заявила, що залишила дитину на подругу, та пообіцяла поговорити з донькою, щоб такі ситуації більше не траплялись.

Дослідивши матеріали справи, суддя Дмитро Теслюк закрив провадження у справі про невиконання батьківських обов’язків через відсутність у діях матері складу адмінправопорушення.

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