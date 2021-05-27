У Львові очевидці викликали поліцію, бо побачили дитину у привідчиненому вікні на 7 поверсі одного з будинків на вул. Стрийській. Поліцейські з’ясували, що мама залишила 5-річну дівчинку на подругу, яка згодом пішла у справах.

Як повідомили у четвер, 27 травня, у патрульній поліції Львівщини, вдень на вул. Стрийській перехожа побачила дівчинку, яка сиділа на підвіконні сьомого поверху одного з будинків і плакала. Жінка викликала на місце поліцейських.

Поліцейські вирахували номер квартири і почали дзвонити в дзвінок та стукати у двері помешкання. Патрульним вдалось вмовити дівчинку відчинити їм двері. У квартирі дитина була сама, а в кімнаті було відчинене вікно.

5-річна дівчинка назвалась Кариною та дала поліцейським телефон мами.Вона розповіла, що залишила дитину на подругу, яка орендує це житло, а сама поїхала на роботу. Згодом подруга сказала, що має справи, і залишила її доньку, зачинивши двері ззовні.

На місце викликали працівників сектору ювенальної превенції. Речниця патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій уточнила ZAXID.NET, що патрульні склали на маму дитини протокол за ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП. Цей протокол має розглянути суд.