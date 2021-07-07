Масове харчове отруєння на Жовкіщині. Поки епідеміологи з'ясовують, чим отруїлись гості ресторану у Куликові, наші експерти дадуть поради, що краще забрати з літнього меню. Професор Екснер вже оперує дітей у Львові. Це той самий німецький пластичний хірург, приїзд якого до нашого міста профінансував футболіст Зінченко. І ще одна запорука здоров'я - спорт. У Львові відкривають все більше сучасних спортивних майданчиків. Про головні події дня розповість Софія Трощук та Віталій Кубліков.

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Станом на 7 липня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 66 968 (+26 за попередню добу).

Андрій Садовий оприлюднив проект нового СІЗО у Львові

Територія нового СІЗО складатиметься з п’ятьох режимних корпусів, лікарні на 150 місць, спортзалу, збірного та слідчого відділень. Загалом одночасно у новому СІЗО зможе перебувати 720 чоловіків та 70 жінок і неповнолітніх.

ЛАЗ помер, але майно його живе

Ми зібрали усю доступну інформацію про стан ЛАЗу станом на літо 2021 року і розповідаємо історію занепаду легендарного колись підприємства.

Сімнадцятьох гостей ресторану в Куликові госпіталізували з отруєнням

До Львівської обласної інфекційної лікарні потрапили гості ресторану «Панський Книш», який розташований приблизно за 19 км від Львова у смт Куликів на Жовківщині.

30-річний львів’янин загинув під час спроби залізти у власну квартиру

Як розповіли нам свідки інциденту, у чоловіка не було ключів від своєї квартири на третьому поверсі, тому він вирішив залізти туди через вікно, однак не втримався і зірвався вниз.

Семеро львівських спортсменів поїдуть на Олімпіаду в Токіо

Україну на Олімпіаді представлятимуть 158 спортсменів у 25 видах спорту, зокрема і семеро атлетів з Львівщини.

Відоме архітектурне бюро відмовилось від проекту масштабного ЖК у Львові

«Проектна майстерня Бєляєвих» виграла архітектурний конкурс, однак через розбіжності з забудовником відмовилась від співпраці з ним.

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