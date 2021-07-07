Вул. Ковалевської на Підзамчі, де чоловік зірвався з третього поверху і загинув

Опівдні середи, 7 липня, на вул. Ковалевської на Підзамчі львів’янин впав з третього поверху і загинув. Інформацію про цей нещасний випадок ZAXID.NET підтвердили у поліції, додавши, що загиблому було 30 років.

Виклик про нещасний випадок надійшов до поліції о 12:15. Як розповіли ZAXID.NET свідки інциденту, у чоловіка не було ключів від своєї квартири на третьому поверсі, тому він вирішив залізти туди через вікно, однак не втримався і зірвався вниз. Львів'янин загинув на місці.

Поліція вже встановила особу загиблого, ним виявився 30-річний чоловік.

До слова, вул. Ковалевської розташована на Підзамчі, це одна з найкоротших вулиць Львова. Там розташовані кілька кам'яниць забудови початку 20 століття. На цій вулиці у грудні минулого року стався вибух внаслідок якого обвалилася частина будинку.