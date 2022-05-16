Заходи до Дня музеїв відбудуться наживо і онлайн

Харківський літературний музей проведе виїзну Ніч музею. Акція «Геть від Москви! Сила Літмузею в умовах війни» відбудеться паралельно у трьох містах – Харкові, Києві та Львові. У програмі – кіно, музика, виставка, читання віршів за участі Сергія Жадана, дискусія.

В умовах непростої ситуації у Харкові на час війни його Літературний музей тимчасово припинив звичний режим роботи. Його експонати для безпеки евакуювали з міста. Тому свою першу акцію в нових реаліях музей проводить частково в онлайн форматі, частково в інших містах.

«Початок повномасштабної війни РФ проти України змусив нас ще раз переконатися в актуальності гасла “Геть від Москви!”, виведеного століття тому з позиції Миколи Хвильового щодо орієнтації української літератури не на російські, а на європейські стилі і напрямки у мистецтві. Але тепер ми скористались цим гаслом буквально, рятуючи колекцію і евакуйовуючи експонати. Тепер колекція в безпеці, але вона не мовчить і продовжує надихати», – пояснюють працівники Харківського літмузею ідею запланованого заходу.

Заходи Ночі музеїв від Харківського літературного музею у Львові:

виставка «Харків залізобетон» (паралельно відбудеться і у Харкові);

дискусійна панель «Пушкінопад після ленінопаду, або Що нам робити з російською літературою» з прямою трансляцією спікерів з Харкова, Києва, Володимира Волинського та Німеччини,

перформативні читання віршів поетів-мешканців будинку «Слово»,

презентація циклу прелюдій для фортепіано Петра Козицького «Звуки слова»,

показ фільму «Що нам робити з цими будівлями?»

Культурний захід відбудеться у суботу, 21 травня, у Львівському муніципальному мистецькому центрі на вул. Стефаника, 11. Детальна програма тут. Участь безкоштовна, але за реєстрацією. Інші заходи, зокрема читання нових віршів Сергія Жадана, можна буде подивитися онлайн на сторінці музею.

Нагадаємо, основа колекції Літературного музею у Харкові – це життя і творчість культурних діячів 1920-х років, які зазнали репресій. Експонати показують механізми русифікації, боротьбу українців проти колонізації. Це історія, яка в Радянському союзі замовчувалась, а потім її намагались інтерпретувати і переписувати. Про порятунок і цінність колекції музею ZAXID.NET розповідав в інтерв’ю з директоркою Тетяною Пилипчук.

«Ніч музеїв» — міжнародна акція, яка дозволяє оглянути музейні експозиції вночі, проводиться до Міжнародного дня музеїв 18 травня. Цього року через воєнний стан і комендантську годину її втілити повноцінно не вдасться. Але у Львові програма заходів до Дня музеїв охоплює 17-22 травня.