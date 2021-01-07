Епідеміологи констатують, що інкубаційний період коронавірусу в Україні скоротився майже вдвічі. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Офіс президента.

Як розповів глава МОЗ, останні дані епідеміологів свідчать про те, що зараз інкубаційний період коронавірусу в Україні триває до 7-8 днів.

Зазначимо, спочатку вважалося, що інкубаційний період Covid-19 складає близько двох тижнів. Інкубаційний період – це той час, коли інфікована вірусом людина може заражати інших.

Він додав, що науковці констатують «молодшання» хвороби – коронавірус почав частіше вражати саме молоде населення України.

Нагадаємо, що з 8 і до 25 січня в Україні діятиме жорсткий карантин, який уряд запровадив заради боротьби з поширенням коронавірусу.

Запровадження локдауну уряд обгрунтував бажанням не допустити нової хвилі коронавірусу, яка може наступити після новорічних свят. Тобто посилені карантинні обмеження будуть вводитися для того, щоб розірвати ланцюг захворюваності.

З деталями заборон під час локдауну можна ознайомитися за посиланням.