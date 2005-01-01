Італія відмовилася прийняти судно з понад 600 мігрантами

СвітЮрій Братюк, сьогодні, 13:202300

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Італія відмовилася прийняти судно з понад 600 мігрантами
На судні Aquarius знаходиться 629 біженців з Лівії

В понеділок, 11 червня, уряд Італії не дозволив гуманітарному судну Aquarius ввійти на свою територію і дав вказівку рухатися до Мальти.

Рішення розвернути судно на якому знаходиться близько 629 чоловік належить одіозному міністру внутрішніх справ Італії Матео Сальвіні, про що політик повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Франція не пускає мігрантів через свій кордон, Іспанія захищає свої межі зі зброєю. Від сьогодні Італія також починає говорити «ні» торгівлі людьми та нелегальній міграції» - заявив Сальвіні.

Серед 629 людей на судні, яке є власністю європейської благочинної організації SOS Mediterranee, знаходиться 123 дитини і сім вагітних жінок. Людей було підібрано біля узбережжя Лівії.

Варто уточнити, що Сальвіні є лідером націоналістичної партії «Ліга Півночі», популярність якої зросла паралельно до зростання антиміграційних настроїв в Італії. Політик відомий своїми закликами перешкоджати мігрантам проникати до Європи і проханням до НАТО про допомогу в захисті узбережжя Італії.

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