Кабінет міністрів продовжив карантин через пандемію коронавірусу в Україні до 1 жовтня. Відповідне рішення затвердили на засіданні Кабміну 11 серпня, повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

За його словами, поточна епідемічна ситуація контрольована, але фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції щодо збільшення госпіталізацій з коронавірусом.

Уряд готує лікарні, а кількість ліжок з підведеним киснем наразі складає майже 100%. Крім того, окремо закуплено 15 тисяч кисневих концентраторів, які дозволять лікувати українців на амбулаторному етапі.

Адаптивний карантин в Україні запровадили з 24 лютого. Відповідно до нього, регіони поділяють на «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони, де карантинні обмеження залежать від епідемічної ситуації. Наразі всі регіони «зелені», хоча деякі з них не відповідають показникам цієї зони.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, головний санлікар Ігор Кузін і секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов говорили про ймовірне запровадження локдауну в Україні. Вони пов'язували ці заходи з поширенням штаму «Дельта», який, за даними ВООЗ, наявний уже в щонайменше 142 країнах світу.