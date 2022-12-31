Чернігівські прикордонники отримали від Канади бойові броньовані автомобілі Roshel

Чернігівські прикордонники отримали канадські бойові броньовані автомобілі марки Roshel. Такі машини поставляють в Україну як допомогу від міжнародних партнерів. Станом на початок грудня захисникам України передали вже сотню таких автівок, повідомило «Суспільне».

«Досить непоганий автомобіль, маневрений. Навіть якщо порівняти з «Козаком», навіть трошки кращий. Вага його 8 тонн. Колеса мають «докатки» всередині, навіть якщо проб’ється, вона зможе продовжити рух. Має шестилітровий дизельний бітурбований двигун, коробка автомат. Чудовий автомобіль, буде використовуватись прикордонними нарядами для охорони наших рубежів. Він повністю броньований», – розповів офіцер автомобільної та бронетанкової служби 105 прикордонного загону Кирило.

Прикордонники зауважили, що автомобіль може витримати удари з великокаліберної стрілецької зброї, а також фугасні снаряди. Місткість автомобіля – вісім людей.

Прикордонники розповіли, що салон автомобіля просторий, а, отже, в ньому можуть поміститися солдати в повному бойовому обмундируванні. На такі автомобілі також можна встановлювати бойові кулемети.