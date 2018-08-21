Кінологи ЛКП «Лев» почали підготовку собак-візитерів

Першого собаку-терапевта вже відібрали

ЛКП «Лев» почав підготовку собак-візитерів для літніх людей та дітей з обмеженими можливостями. Використання таких собак – це світовий досвід, який тепер реалізовуватимуть і у Львові.

«У ЛКП "Лев" є доволі багато собак, яких рятують та забирають люди, не зважаючи на те, що часом ці тварини можуть мати певні проблеми з фізичним чи психічним станом. Але й тварини можуть, у свою чергу, бути дуже корисними людям, в тому числі тим, що мають аналогічні проблеми», - каже директорка ЛКП «Лев» Оксана Кошак.

Досвід підготовки собак-візитерів фахівці ЛКП «Лев» перейняли у колег з Луцька. Метою підготовки таких собак, пояснює Оксана Кошак, – показати, що безпритульні собаки це не тягар для суспільства, вони можуть брати участь в соціальному житті та допомагати людям.

В ЛКП «Лев» кажуть, що мета навчальної програми полягає в тому, щоб показати, що не обов`язково витрачати кошти та купувати породистого собаку, безпородні тварини також здатні до навчання, соціалізації та співпраці з людиною.

«Головним завданням є відбір собаки, є первинний відбір та сертифікаційний. Під час первинного відбору ми спостерігаємо за реакцію собаки на інших собак, на реакцію на їжу, людей. Реакція на людей повинна бути поміркованою, собака повинна спокійно ставитись на різного роду шуми. На цьому етапі ЛКП «Лев» провів лише відбір собаки, надалі в нас буде відбуватися навчання провідника і навчання собак», – розповідає кінолог ЛКП «Лев», Володимир Вань.

Після навчання, яке триватиме до двох років, такі собаки допомагатимуть реабілітації тим, хто цього потребуватиме. Тварину навчать виконувати від 4 до 6 трюків, зокрема, принести м'яча, дати лапу, вибрати предмет, покрутитися довкола себе, йти «змійкою».

Поки що у ЛКП «Лев» планують підготувати двох собак-реабілітологів. Одного вже відібрали – це міні-лайка Лола. На неї чекає навчання, що триватиме кілька місяців. Далі вона два роки зможе допомагати на зустрічах з дітьми і старшими людьми, які потребують контакту із тваринами (собаками). Після двох років такої служби собаку прилаштують у родину.