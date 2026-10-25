Пожежа сталася в Кельштайнхаусі, відомому також як «Орлине гніздо»

У Баварських Альпах на південному сході Німеччини сталася пожежа в колишній резиденції Адольфа Гітлера, відомій як «Орлине гніздо». Через добу після займання правоохоронці повідомили про затримання 33-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі. Про це у суботу, 24 жовтня повідомило Associated Press.

За даними видання, екстрені служби отримали повідомлення про пожежу в п’ятницю, 23 жовтня, приблизно о 21:15. На місце, розташоване високо в горах, прибули пожежники та поліція. Однак гасіння ускладнили погодні умови: дощ змінився сильним снігопадом. Після кількох годин роботи вночі рятувальникам довелося залишити місце події.

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Вони розраховували продовжити роботу в суботу, проте не змогли потрапити всередину будівлі через небезпеку падіння уламків.

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Тим часом правоохоронці зупинили мотоцикліста, який рухався дорогою в протилежному напрямку, та затримали його. За даними прокуратури, 33-річний чоловік є громадянином Німеччини та має зв’язок із районом Берхтесгадена, однак не проживає там.

Після затримання його допитали. У прокуратурі заявили, що чоловік мав ознаки психічного захворювання, тому його планують направити до психіатричної установи.

Слідство також перевіряє можливий політичний мотив злочину з огляду на історичне значення будівлі. Водночас у поліції зазначили, що наразі немає ознак причетності до пожежі інших осіб.

Що відомо про «Орлине гніздо»

Пожежа сталася в Кельштайнхаусі, відомому також як «Орлине гніздо». Цю будівлю використовували для зустрічей Адольфа Гітлера в період із 1938 до 1945 року. Споруда розташована на скелі на висоті 1834 м над рівнем моря. Дістатися до неї можна ліфтом, прокладеним усередині скелі поблизу завершення гірської дороги. Звичайний автомобільний рух цією дорогою заборонений, однак удень нею курсують автобуси, які доправляють відвідувачів.

Під час Другої світової війни будівля практично не постраждала. З 1952 року вона працює як кафе та ресторан, а також є частиною історичної експозиції, присвяченої минулому цього місця. Сам Гітлер відвідував «Орлине гніздо» нечасто. Значно більше часу він проводив у резиденції Бергхоф, яка також розташовувалася поблизу Берхтесгадена. Її руїни підірвали у 1952 році.

Після пожежі представники влади заявили про намір відновити «Орлине гніздо», однак конкретних планів щодо реконструкції поки не оприлюднили.