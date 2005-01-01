Литовець за хабар намагався позачергово перетнути кордон на Львівщині

Громадянина Литви затримали у пункті пропуску «Рава - Руська» на Львівщині за намагання підкупити прикордонників. Таким чином він хотів безперешкодно поза чергою минути державний кордон.

«Сьогодні було зафіксовано спробу дачі хабара прикордоннику Львівського загону. Грошову винагороду пропонував громадянин Литви у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Рава - Руська» у розмірі 10 євро, 10 фунтів стерлінгів та 283 гривні за безперешкодний позачерговий проїзд на територію пункту пропуску», ‒ розповіли у прес-службі ДПСУ.

фото Держприкордонслужби України

Про цей факт повідомили у Національну поліцію.

За ч. 1 ст. 369 ККУ «Пропозиція щодо надання неправомірної вигоди» таке правопорушення карається штрафом від 500 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.