За безперешкодний перетин кордону водій пропонував прикордонникам майже ₴9 тис.

Чоловік хотів залагодити проблеми за допомогою хабара

На кордоні з Польщею у Краковці затримали водія, який пропонував хабар прикордонникам. У нього виявили заміну ідентифікаційного номера кузова автомобіля, тож таким чином чоловік намагався залагодити проблеми.

«У пункт пропуску «Краковець» на в’їзд в Україну прибув транспортний засіб, який був відправлений на другу лінію контрою для поглибленого огляду. Під час здійснення заходів контролю правоохоронці виявили повну заміну ідентифікаційного номера кузова автомобіля. Водій транспортного засобу, громадянин України, для вирішення цього питання та безперешкодного проїзду через кордон запропонував співробітникам прикордонного відомства хабар у розмірі 800 злотих, 50 євро та 1100 гривень», ‒ розповіли у прес-службі ДПСУ.

Факт спроби підкупу прикордонників зафіксували офіцери внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби. Правопорушника передали представникам Національної поліції.

Хабар у розмірі 800 злотих, 50 євро та 1100 гривень в еквіваленті становить майже 9 тис. грн.

Тривають невідкладні слідчі дії.