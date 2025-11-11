Львівські журналісти протестували окуляри, які імітують різні стани сп'яніння
Новини Львова від ZAXID.NET за 11 листопада
У вівторок, 11 листопада, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Чергове засідання у справі вбивства Фаріон. Шевченківський райсуд почав дослджувати речові докази.
- Причина захворювання школярів. У частини госпіталізованих учнів ліцею «Оріяна» підтвердили ротавірусну інфекцію.
- Незаконна схема. Волинян разом із львів'янином за 900 доларів переправляли ухилянтів до Польщі
- Окуляри, які імітують ефект сп’яніння. Журналісти протестували небезпечні стани.
