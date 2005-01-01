Львівський професор поїхав в антарктичну експедицію

Поїхали, щоб побачити «білявку». Так ніжно полярники називають Антарктиду. У четвер вранці із київського аеропорту вирушили в експедицію на білий континент 12 її учасників. Доїзд триватиме майже тиждень, адже треба здолати 15 тисяч кілометрів. Більшість полярників – це науковці з Києва, Одеси, Харкова, та Житорима. Вже вдруге в Антарктиду вирушив і львів’янин Павло Хоєцький.

Лише день до виїзду, а професор Лісотехнічного університету проводить останню пару для студентів. Валізи ще не зібрав. Втім знає, що обов’язково з собою прихопить.

«Ну, напевно, хороший настрій. Не знаю, що там ще можна брати в Антарктиду», – каже професор кафедри лісівництва Лісотехнічного університету Павло Хоєцький.

Заявку в експедицію Павло Хоєцький подав ще восени. Біолог досліджуватиме морських безхребетних та великих савців. Їде в Антарктиду вже вдруге.

«Говорять, якщо ти побув в Антарктиді, перезимував, то ти знову захочеш, або вже ніколи не захочеш бути в Антарктиді. Я знову захотів. Чому? Це інший світ», – говорить Павло Хоєцький.

Студенти професора не бачитимуть цілий рік. Проте пишаються, що знайомі з таким викладачем.

Це насамперед практика, тобто теорія-теорією, але поки не побачиш то все наживо, то я думаю знання нічого не варті без практики», – ділиться студент Павла Хоєцького Іван Кухарчук.

Всього у полярній експедиції 12 учасників. Дев’ять із них на континент їдуть повторно. Тож зібралась професійна команда.

«У кожного своя робота: у метеорологів своя, у геофізиків свої спостереження, у лікаря, зрозуміло, яка робота, у кухаря своя робота. Попри цю роботу, ще багато загальної роботи – це чергування, прибирання, аврали, які стаються», – коментує метеоролог, начальник станції Віктор Ситов.

Експедиція в Антарктиду обійшлася бюджету країни у 72 млн грн. Дві третини грошей вже витратили на закупівлю річного запасу їжі, палива та доставку цього всього на континент. Завдяки тендерам заощадили 15 млн грн, їх скерують на капремонт станції Вернадського. Її у 90-х роках Україні подарували британці. Зберегти станцію важливо.

«Я б хотіла зараз, як міністр освіти і науки, від уряду України підкреслити наскільки це важлива для нас програма: для України, для її майбутнього, для того, щоб ми були повноцінним міжнародним гравцем в цілому ряді міжнародних програм, пов’язаних з кліматом, забезпеченням водою, природними ресурсами», – розповіла міністерка освіти і науки України Лілія Гриневич.

Впродовж року науковці досліджуватимуть озоновий шар, водний та земний світи Антарктиди. Результати та різноманітні зразки відбиратимуть для двох десятків українських науково-дослідних інститутів. Ця експедиція, пообіцяли в Антарктичному центрі, суто чоловіча востаннє.

«Це остання зимівка, дивіться, запам’ятовуйте, такої більш не буде, яка складається виключно з козаків. Ми повертаємо практику гендерної рівності. На перших двох українських зимівках разом з козаками зимували козачки, і між іншим, козакували нічим не гірше за чоловіків, і давали блискучі наукові результати», – додав в.о. директора Національного Антарктичного Центру Євген Дикий.

За тиждень полярники дістануться холодного контенту, де й залишаться на цілий рік.