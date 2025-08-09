Франківський районний суд Львова виніс вирок двом військовим, які взяли хабар у чоловіка, яких хотів укласти контракт на проходження служби в підрозділі Нацгвардії, запевнивши, що зможуть домовитись, щоб він не брав участі у бойових діях. Суд призначив їм по 68тис. грн штрафу.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2025 року, до схеми причетні двоє львів’ян, які тривалий час служать у одній з військових частин Нацгвардії. У березні 2025 року до однієї з військових частин НГУ прийшов чоловік, який хотів дізнатись деталі проходження служби за контрактом, де він зустрівся з раніше незнайомими йому військовими – Назаром М. та Юрієм-Василем Д.

Один з них запевнив, що зможе допомогти йому проходити службу в підрозділі, який не бере участі у бойових діях, але за це доведеться заплатити. Домовлятись про передачу грошей треба було через іншого військового. Той сказав, що сума хабаря становитиме дві тисячі доларів.

Через кілька днів клієнт передав 500 доларів авансу, але, оскільки він передав лише частину грошей, то загальну суму збільшили до 2500 доларів. Чоловік, який хотів укласти контакт, повідомив правоохоронців про вимагання хабаря і діяв під їхнім контролем, після передачі усієї суми військових затримали.

У суді обоє обвинувачених визнали свою провину. Цю справу розглянув суддя Юрій Ванівський, який дослідив усі матеріали та дані про обвинувачених. Він визнав їх винними у отриманні хабаря та призначив по 68 тис. грн штрафу. Вирок ще можна оскаржити.