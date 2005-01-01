Мерія звернеться до правоохоронців з приводу нелегальних АЗС у Львові

У п’ятницю, 15 червня, під час засідання виконавчого комітету ЛМР міський голова Львова Андрій Садовий доручив вивчити питання несанкціонованих пунктів торгівлі паливно-мастильними матеріалами на території міста. Мер також доручив скерувати листи-звернення до керівників прокуратури Львівської області, ДСНС у Львівській області, СБУ та управління поліції щодо вивчення та з’ясування обставин і законності появи таких комплексів у Львові. Про це повідомила прес-служба Львівської міської ради.

Окрім того, у прес-службі міськради поширили фото та одреси восьми нелегальних АЗС, які виявили у Львові і на встановлення яких мерія не давала жодних дозвільних докментів.

«Останнім часом з’являється дуже багато звернень мешканців стосовно несанкціонованого продажу паливно-мастильних матеріалів. Тобто люди привозять якісь «бочки», ставлять їх в місті і з них продають паливо. І я, чесно кажучи, не можу зрозуміти, хто дає такі дозволи: чи, можливо, підрозділи Міністерства надзвичайних ситуацій чи, можливо, якісь інші державні служби. Бо, наскільки я розумію, жодних дозволів місто не видавало. В мене прохання, щоб на одному з наступних засідань виконавчого комітету ми це питання розглянули, зробили інвентаризацію таких пунктів по місту, тому що вони з’явились як гриби», – процитувала Андрія Садового прес-служба ЛМР.

Андрій Садовий доручив скеровувати звернення до правоохоронних органів щодо всіх незаконних АЗС, які є в місті. Також Андрій Садовий закликав начальника ДСНС у Львівській області Сергія Дмитровського проконтролювати, щоб надзвичайники негайно виїжджали на будь-яке місце, де виявлять нелегальну АЗС.

«Зі сторони міста, Сергій Богданович Бабак, на комісії з надзвичайних ситуацій теж слід пропрацювати це питання. Бо добре, що сьогодні дощ, а завтра жара 30 градусів — це питання безпеки», – додав Андрій Садовий.