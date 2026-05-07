Інцидент стався у ніч на 22 грудня 2025 року на Самбірщині

Самбірський міськрайонний суд Львівської області виніс вирок раніше судимому мешканцю Самбірщини Юрію Гунару, який у грудні 2025 року погрожував кухонним ножем медикам бригади швидкої допомоги, яка приїхала на виклик, та порізав колесо автомобіля «швидкої». Чоловіка визнали винним у хуліганстві та призначили два роки тюрми.

За матеріалами справи, інцидент стався 22 грудня 2025 року після опівночі. Юрій Гунар, тримаючи в руці кухонний ніж, виражався нецензурними словами та погрожував застосуванням фізичного насильства працівникам бригади екстреної медичної допомоги підстанції «Самбір» КНП ЛОР «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», які приїхали на виклик. Після цього порізав ножем заднє колесо автомобіля швидкої допомоги, чим завдав шкоду на суму 12,3 тис. грн.

У суді обвинувачений свою вину визнав та розкаявся. Він пояснив, що в ніч на 22 грудня повертався додому разом з племінником, якому по дорозі стало зле, тому він викликав бригаду ЕМД. Перебуваючи вже вдома на подвір’ї, був сильно знервований тим, що бригада ЕМД довго їхала за викликом, тому погрожував медикам кухонним ножем і порізав колесо службового автомобіля. Пояснив, що діяв на емоціях і після прибуття поліції вибачився перед працівниками «швидкої».

Суддя Тетяна Кущ визнала Юрія Гунара винним у хуліганстві (ч. 1 ст. 296 ККУ). Враховуючи невідбуте ним покарання за попереднім вироком (у листопаді 2025 році Юрій Гунар отримав умовний термін за невиконання судового рішення), суд призначив винуватцю остаточне покарання – два роки та місяць позбавлення волі. Вирок ще може бути оскаржений.