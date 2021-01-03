До «червоної» зони увійшли країни, де показник захворюваності на 100 тис. населення є вищим, ніж в Україні

Міністерство охорони здоров’я України оновило список країн «червоної» та «зеленої» зон з урахуванням показників кількості активних випадків коронавірусу на 100 тис. населення. Про це йдеться у повідомленні на сайті МОЗ.

До списку країн «червоної» зони потрапляють ті, у яких показник поширюваності коронавірусу на 100 тисяч людей вищий, ніж в Україні. Наразі в ньому 49 країн, зокрема Литва, Нідерланди, Грузія, Чехія, Німеччина, США, Швеція, Молдова, Туреччина та інші. Також у переліку є країни, які не дають інформації про заражених коронавірусом, як-от КНДР, Мікронезія, Туркменістан, Науру, Палау та інші.

Водночас до списку «зелених» країн потрапили Білорусь, Росія, Вірменія, Франція, Іспанія, Бельгія та Канада. Загалом там 144 країни.

До «червоної» зони увійшли країни, де показник захворюваності на 100 тис. населення за останні 14 днів є вищим, ніж в Україні. Минулого тижня цей показник для України складав 315,3.

Після повернення із країн «червоної» зони до України люди мають пройти самоізоляцію за допомогою додатку «Дій вдома». Достроково завершити її можна, отримавши негативний ПЛР-тест на коронавірус.

Як інформував ZAXID.NET, з 8 до 24 січня в Україні діятиме посилений карантин. Працювати зможуть тільки продуктові магазини, аптеки, банки, заправки і транспорт. При цьому в Кабміні повідомляли, що карантин можуть посилити раніше 8 січня, але за певних умов.