Українці, які вакцинувалися від коронавірусу однією або двома дозами вакцини за кордоном, можуть отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію, звернувшись до свого сімейного лікаря чи найближчого пункту вакцинації, повідомило в понеділок, 1 листопада, Міністерство охорони здоров’я.

Під час звернення до лікаря або до пункту вакцинації, необхідно пред’явити офіційно завірену довідку, яка підтверджує факт отримання однієї чи двох доз вакцини, зроблених за межами України. На підставі цієї довідки лікар внесе медичний запис до електронної системи охорони здоров’я (з позначкою про дані, внесені на основі вторинного джерела). Після цього лікар роздрукує паперове міжнародне свідоцтво про вакцинацію (якщо було зроблено два щеплення).

Водночас у МОЗ наголосили, що згенерувати цифровий ковід-сертифікат у «Дії» вакциновані за кордоном українці поки що не зможуть, оскільки, дані внесені в електронну систему охорони здоров’я з вторинного джерела не вважаються довіреними.

«Важливо, що за відсутності документа, який підтверджує факт вакцинації за кордоном, лікар не зможе внести дані до електронної системи охорони здоров’я. Відтак, видати Міжнародне свідоцтво також буде неможливо», – зазначили в Міністерстві охорони здоров’я.